Exposition au Stallò La Stallo Lama

Exposition au Stallò La Stallo Lama samedi 20 septembre 2025.

Exposition au Stallò 20 et 21 septembre La Stallo Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite au XIXème siècle, cette vaste salle aux allures d’église fut pendant longtemps les écuries de la gendarmerie. Une rangée centrale de piliers en pierres divise la salle en deux allées et le plafond en deux rangs de voûtes d’arête de facture assez grossière.

Hommage aux anciens et mémoire du village, le Stallò propose au visiteur une exposition permanente de vieilles photographies, offertes par les familles du village, représentant des personnages ou des scènes traditionnelles d’autrefois.

Cet espace abrite également, tout au long de l’année, des expositions thématiques temporaires et constitue un espace de rencontres (conférences, ateliers, etc.).

La Stallo 20218 Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse http://www.villagedelama.fr Construite par des grands propriétaires terriens au 19ème siècle, comme l’ensemble de la bâtisse, cette vaste salle aux allures d’église fut pendant longtemps les écuries de la maréchaussée. Une rangée centrale de piliers en pierres divise la salle en deux allées et le plafond en deux rangs de voûtes

Acquis par la commune, le Stallo abrite aujourd’hui une exposition permanente de vieilles photographies offertes par toutes les familles du village et représentant des personnages ou des scènes traditionnelles d’autrefois.

Elle accueille également toute au long de l’année des expositions temporaires dont les thèmes se déclinent sur l’environnement, le patrimoine, l’ethnographie, l’histoire.

Construite au XIXème siècle, cette vaste salle aux allures d’église fut pendant longtemps les écuries de la gendarmerie. Une rangée centrale de piliers en pierres divise la salle en deux allées et le…

ML-CCIRB