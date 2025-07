EXPOSITION AU TEMPLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

EXPOSITION AU TEMPLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 16 août 2025.

EXPOSITION AU TEMPLE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-16

Exposition d’aquarelles et de photographies de Dominique Barrachina au Temple.

Du 16 au 24 août de 9h à 12h et de 14 h à 19h

Exposition d’aquarelles et de photographies de Dominique Barrachina au Temple.

Du 16 au 24 août de 9h à 12h et de 14 h à 19h .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 66 21 53 79

English :

Exhibition of watercolors and photographs by Dominique Barrachina at the Temple.

August 16 to 24, 9am to 12pm and 2pm to 7pm

German :

Ausstellung von Aquarellen und Fotografien von Dominique Barrachina im Temple.

Vom 16. bis 24. August von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr

Italiano :

Mostra di acquerelli e fotografie di Dominique Barrachina al Tempio.

Dal 16 al 24 agosto, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Espanol :

Exposición de acuarelas y fotografías de Dominique Barrachina en el Temple.

Del 16 al 24 de agosto, de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 19.00 h

L’événement EXPOSITION AU TEMPLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-07-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère