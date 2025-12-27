Exposition Au temps des dinausaures

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-01-20

Exposition prêtée par la BDI.

Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans. Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé des traces sur tous les continents. .

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51 tournon@mediathequesdelabrenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition on loan from the BDI.

L’événement Exposition Au temps des dinausaures Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-12-27 par Destination Brenne