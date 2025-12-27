Exposition Au temps des dinausaures Tournon-Saint-Martin
Exposition Au temps des dinausaures Tournon-Saint-Martin mardi 20 janvier 2026.
Exposition Au temps des dinausaures
12 rue Grande Tournon-Saint-Martin Indre
Gratuit
Début : Mardi 2026-01-20
fin : 2026-02-21
2026-01-20
Exposition prêtée par la BDI.
Il y a 150 millions d’années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans. Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé des traces sur tous les continents. .
12 rue Grande Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51 tournon@mediathequesdelabrenne.fr
Exhibition on loan from the BDI.
