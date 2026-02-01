Exposition Au temps des dinosaures Hôtel Calemard de Montjoly Craponne-sur-Arzon

Exposition Au temps des dinosaures

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Vendredi 2026-03-20

fin : 2026-04-24

2026-03-20

Petits et grands, venez vous plonger dans le monde fascinant des dinosaures grâce à l’exposition Au Temps des dinosaures .

Accessible gratuitement aux horaires d’ouverture de la médiathèque, cette exposition s’adresse à tous les curieux dès 4 ans.

Hôtel Calemard de Montjoly 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 24 30 mediatheque@craponnesurarzon.fr

Young and old alike, come and immerse yourself in the fascinating world of dinosaurs thanks to the exhibition Au Temps des dinosaures .

Open free of charge during the media library?s opening hours, this exhibition is aimed at all curious visitors aged 4 and over.

