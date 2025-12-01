EXPOSITION AU TEMPS DES DINOSAURES, LES GÉANTS DE L’ÈRE SECONDAIRE Loupian

EXPOSITION AU TEMPS DES DINOSAURES, LES GÉANTS DE L’ÈRE SECONDAIRE

Du 6 au 31 Janvier 2026, la médiathèque Stéphane HESSEL vous invite à découvrir l’histoire incroyable des dinosaures, de leur évolution jusqu’à leur mystérieuse disparition il y a 65 millions d’années à travers une exposition captivante, adaptée aux enfants et aux plus grands.

Il y a 150 millions d'années, des reptiles géants régnaient sur notre planète. Ils colonisèrent la terre ferme, le ciel et les océans. Ces animaux aux dimensions spectaculaires ont laissé des traces sur tous les continents.

From January 6 to 31, 2026, the Stéphane HESSEL multimedia library invites you to discover the incredible story of the dinosaurs, from their evolution to their mysterious disappearance 65 million years ago, through a captivating exhibition suitable for children and adults alike.

