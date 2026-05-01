Exposition Au temps des dinosaures Moulins-sur-Céphons
Exposition Au temps des dinosaures Moulins-sur-Céphons mercredi 6 mai 2026.
Moulins-sur-Céphons
Exposition Au temps des dinosaures
1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-06
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-05-06
Exposition Au temps des dinosaures
Du 6 mai au 17 juillet 2026, la médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous invite à un fascinant voyage au temps des dinosaures. Une exposition gratuite, ludique et richement illustrée pour découvrir l’univers spectaculaire de ces géants disparus, en famille ou entre amis. .
1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15
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English :
Au temps des dinosaures exhibition
L’événement Exposition Au temps des dinosaures Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Levroux