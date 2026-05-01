Moulins-sur-Céphons

Exposition Au temps des dinosaures

1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-05-06

Exposition Au temps des dinosaures

Du 6 mai au 17 juillet 2026, la médiathèque de Moulins-sur-Céphons vous invite à un fascinant voyage au temps des dinosaures. Une exposition gratuite, ludique et richement illustrée pour découvrir l’univers spectaculaire de ces géants disparus, en famille ou entre amis. .

1 Place du Vieux Château Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 9 67 39 46 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au temps des dinosaures exhibition

L’événement Exposition Au temps des dinosaures Moulins-sur-Céphons a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Levroux