Exposition au temps des vikings

11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-02

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-02

Venez admirer l’exposition Au temps des Vikings par Edith Archaux.

Plongez dans l’univers fascinant des Vikings et découvrez leur mode de vie et leurs traditions à travers des œuvres immersives mêlant histoire, art et reconstitutions. Une expérience captivante pour petits et grands.

Venez admirer l’exposition Au temps des Vikings par Edith Archaux.

Plongez dans l’univers fascinant des Vikings et découvrez leur mode de vie et leurs traditions à travers des œuvres immersives mêlant histoire, art et reconstitutions. Une expérience captivante pour petits et grands. .

11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition au temps des vikings

Come and admire the Au temps des Vikings exhibition by Edith Archaux.

Immerse yourself in the fascinating world of the Vikings and discover their way of life and traditions through immersive works combining history, art and reconstructions. A captivating experience for young and old alike.

L’événement Exposition au temps des vikings Ouistreham a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Caen la Mer