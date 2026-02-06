Exposition Aubusson tisse Tolkien Musée des Beaux-Arts Angers
Exposition Aubusson tisse Tolkien
Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-02 2026-05-03
Le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine, à l’occasion de ses quarante ans, expose la remarquable tenture Tolkien et retrace l’histoire de sa création. .
Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
