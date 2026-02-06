Exposition Aubusson tisse Tolkien Musée des Beaux-Arts Angers

Exposition Aubusson tisse Tolkien

Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-04-10

fin : 2026-08-15

Le musée Jean-Lurçat et de la Tapisserie contemporaine, à l’occasion de ses quarante ans, expose la remarquable tenture Tolkien et retrace l’histoire de sa création. .

Musée des Beaux-Arts 14, rue du Musée Angers 49100 Maine-et-Loire

