Exposition : Aujeurres en 1900, Eglise Saint-Didier, Aujeurres

Informations pratiques

Exposition : Aujeurres en 1900 18 – 20 septembre Eglise Saint-Didier Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.

Exposition visible à proximité de l’église de la commune.

Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Eglise Saint-Didier Place de la Peûte Bête 52190 Aujeurres Aujeurres 52190 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}] Reconstruite après les troubles du XVIIe siècle, l’église Saint-Didier d’Aujeurres adopte un plan en croix latine avec une nef et un chœur à chevet plat couverts de lambris en arc déprimé. Dédiée à saint Didier, elle abrite des éléments notables comme une cuve baptismale du XIVe siècle et un intéressant maître-autel en bois doré datant du milieu du XVIIIe siècle, en plus des bustes reliquaires de saint Didier et de saint Georges.

Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Exposition

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire