Exposition Aurélia Guérin & Magali Bruchet La Maison Bleue Craon

Aurélia Guérin et Magali Bruchet croisent leurs univers pour une rencontre entre paysages et formes sculptées. Aurélia, pastelliste, traduit la poésie des ciels et des horizons ligériens avec des couleurs vibrantes et des gestes spontanés. Ses oeuvres invitent à la contemplation et à l’émotion. Magali, céramiste, façonne des maisons imaginaires, des figures complices et des choristes pleins de vie, dans un style délicat et onirique. Ensemble, elles offrent une parenthèse sensible où la lumière et la terre dialoguent avec douceur.

La Maison Bleue, galerie d’art municipale, accueille toute l’année des expositions temporaires dédiées aux arts visuels.

Horaires d’ouverture lundi 10h-12h, mercredi-jeudi et vendredi 15h-18h, samedi 10h-12h et 15h-18h, dimanche et jours fériés 15h-18h.

ENTRÉE LIBRE.

Vernissage ouvert à tous chaque premier jour d’exposition. Détails à l’approche de chaque exposition sur la page Facebook. .

