Exposition Autistes-Artistes Descartes

5ᵉ édition d’ Autistes-Artistes , avec Réseautisme 37 et la ville de Beaulieu-lès-Loches, qui présente une quinzaine d’artistes autistes. le samedi de 14h à 18h et le dimanche

Vernissage le dimanche 29 mars dès 11h, avec présentations, performances et le premier salon du livre Autistes-Auteurs .

Pour notre 5ème édition Autistes-Artistes , la galerie des Effets Secondaires de Descartes, en partenariat avec l’association réseautisme 37 et la ville de Beaulieu-Lès-Loches, présente le travail d’une quinzaine d’artistes autistes.

Vernissage le dimanche 29 mars, à partir de 11h, avec sur toute la journée, des présentations et des performances d’artistes et cette année, notre premier salon du livre Autistes-Auteurs . .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

5th edition of Autistes-Artistes Autistes-Artistes , with Réseautisme 37 and the town of Beaulieu-lès-Loches, featuring some fifteen autistic artists. Saturday 2-6pm and Sunday

Opening on Sunday, March 29 from 11 a.m., with presentations, performances and the first Autistes-Auteurs book fair.

