Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Stade municipal Jean-Pierre Richard Notre-Dame-de-Vaulx

Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Stade municipal Jean-Pierre Richard Notre-Dame-de-Vaulx dimanche 28 juin 2026.

Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige

Stade municipal Jean-Pierre Richard Montée du Sabot Notre-Dame-de-Vaulx Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

3ème édition de l’exposition Auto moto de collection et de Prestige du Club Matheysin !
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Stade municipal Jean-Pierre Richard Montée du Sabot Notre-Dame-de-Vaulx 38144 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 26 32  carm38770@gmail.com

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English :

3rd edition of the Club Matheysin’s classic and prestige motorcycle show!

L’événement Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Notre-Dame-de-Vaulx a été mis à jour le 2026-03-27 par Matheysine Tourisme