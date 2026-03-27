Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Stade municipal Jean-Pierre Richard Notre-Dame-de-Vaulx
Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Stade municipal Jean-Pierre Richard Notre-Dame-de-Vaulx dimanche 28 juin 2026.
Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige
Stade municipal Jean-Pierre Richard Montée du Sabot Notre-Dame-de-Vaulx Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
3ème édition de l’exposition Auto moto de collection et de Prestige du Club Matheysin !
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Stade municipal Jean-Pierre Richard Montée du Sabot Notre-Dame-de-Vaulx 38144 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 87 26 32 carm38770@gmail.com
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English :
3rd edition of the Club Matheysin’s classic and prestige motorcycle show!
L’événement Exposition Auto Moto de Collection et de Prestige Notre-Dame-de-Vaulx a été mis à jour le 2026-03-27 par Matheysine Tourisme