EXPOSITION AUTOCHTONES DE LOUISE TREMBLAY Valros

EXPOSITION AUTOCHTONES DE LOUISE TREMBLAY

2 rue des Caves Valros Hérault

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-05

2025-11-28 2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Exposition d’œuvres de Louise Tremblay sur les mythes et légendes amérindiennes peintures, illustrations et objets insolites. Entrée libre.

L’artiste peintre et plasticienne Louise Tremblay propose une immersion artistique dans l’univers des mythes et légendes amérindiennes. À travers peintures, illustrations et objets insolites, l’exposition Autochtones invite à découvrir la richesse symbolique et spirituelle des cultures autochtones d’Amérique. Une exploration visuelle à la fois poétique et engagée, entre tradition et expression contemporaine.

Entrée libre. .

2 rue des Caves Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 81 97

English :

Exhibition of works by Louise Tremblay on Amerindian myths and legends: paintings, illustrations and unusual objects. Free admission.

German :

Ausstellung von Werken von Louise Tremblay über Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner: Gemälde, Illustrationen und ungewöhnliche Objekte. Freier Eintritt.

Italiano :

Mostra di opere di Louise Tremblay su miti e leggende amerindie: dipinti, illustrazioni e oggetti insoliti. Ingresso libero.

Espanol :

Exposición de obras de Louise Tremblay sobre mitos y leyendas amerindios: pinturas, ilustraciones y objetos insólitos. Entrada gratuita.

