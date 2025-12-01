Exposition Automates au pays du Père Noël Espace Culturel (visible depuis la rue) Revigny-sur-Ornain

Exposition Automates au pays du Père Noël

Exposition de décors d’automates Au Pays du Père Noël.

Voilà 13 ans que la Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) propose cette animation incontournable au Pays de Revigny.

Exposition de décors et d’automates (60 m²). Elle est visible gratuitement depuis la rue en extérieur, dans les vitrines de l’Espace Culturel de la COPARY.

L’exposition est constituée d’un décor de scènes de la vie du Père Noël avant son départ pour sa tournée dans sa tenue de campagne et sa tenue accrochée prête à être endossée. Le Père Noël est dans son chalet avec ses animaux de compagnie (chiens, chats…), sa cheminée, son rockingchair et son petit bureau de réception de commande. Juste à côté quelques lutins préparent les cadeaux en compagnie de rennes, des ours et d’autres animaux amis du Père Noël.

L’ensemble est dans un décor à la fois traditionnel et féerique…

A partager en famille pour le plaisir des petits et des grands, durant les fêtes de fin d’année.Enfants

English :

Exhibition of automaton decorations: In Santa’s Land.

For 13 years now, the Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) has been offering this not-to-be-missed event in the Pays de Revigny.

An exhibition of decorations and automatons (60 m²). It can be viewed free of charge from the street outside, in the windows of COPARY?s Espace Culturel.

The exhibition features scenes from Santa?s life before he sets off on his tour in his campaign outfit, with his outfit hung up ready to be donned. Santa is in his chalet, with his pets (dogs, cats, etc.), his fireplace, his rocking chair and his little order-taking desk. Next door, a few elves prepare presents, along with reindeer, bears and other Santa-friendly animals.

The whole setting is both traditional and magical…

To be shared with the whole family, for the pleasure of young and old alike, during the festive season.

German :

Ausstellung von Automatendekorationen Im Land des Weihnachtsmanns.

Seit 13 Jahren bietet die Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) diese unumgängliche Veranstaltung im Pays de Revigny an.

Ausstellung von Dekorationen und Automaten (60 m²). Sie ist kostenlos von der Straße aus im Außenbereich in den Schaufenstern des Kulturraums der COPARY zu sehen.

Die Ausstellung besteht aus einem Bühnenbild mit Szenen aus dem Leben des Weihnachtsmanns vor seiner Tournee in seiner Feldkleidung und seinem aufgehängten Outfit, das zum Anziehen bereit ist. Der Weihnachtsmann befindet sich in seiner Hütte mit seinen Haustieren (Hunden, Katzen?), seinem Kamin, seinem Schaukelstuhl und seinem kleinen Büro, in dem er seine Bestellungen entgegennimmt. Nebenan bereiten einige Wichtel zusammen mit Rentieren, Bären und anderen Tieren, die mit dem Weihnachtsmann befreundet sind, die Geschenke vor.

Das Ganze ist traditionell und märchenhaft zugleich…

Ein Familienspaß für Groß und Klein während der Weihnachtszeit.

Italiano :

Esposizione di decorazioni di automi: Il Paese di Babbo Natale.

Da 13 anni la Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) propone questo imperdibile evento nella zona di Revigny.

Esposizione di decorazioni e automi (60 m²). È visibile gratuitamente dalla strada esterna, nelle vetrine del Centro culturale COPARY.

L’esposizione consiste in un insieme di scene della vita di Babbo Natale prima che parta per il suo tour in uniforme da campagna, con il vestito appeso pronto per essere indossato. Babbo Natale è nel suo chalet con i suoi animali domestici (cani, gatti, ecc.), il suo camino, la sua sedia a dondolo e il suo piccolo ufficio per prendere gli ordini. Proprio accanto, alcuni elfi stanno preparando i regali, insieme a renne, orsi e altri animali amici di Babbo Natale.

L’intera ambientazione è al tempo stesso tradizionale e magica…

Da far vivere a tutta la famiglia, grandi e piccini, durante le feste.

Espanol :

Exposición de decoraciones de autómatas: Tierra de Papá Noel.

Desde hace 13 años, la Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) propone esta cita ineludible en la región de Revigny.

Exposición de adornos y autómatas (60 m²). Se puede ver gratuitamente desde la calle, en los escaparates del Centro Cultural COPARY.

La exposición consiste en un conjunto de escenas de la vida de Papá Noel antes de salir de gira con su uniforme de campaña, con el traje colgado listo para ponérselo. Papá Noel está en su chalet con sus mascotas (perros, gatos, etc.), su chimenea, su mecedora y su pequeño despacho para tomar pedidos. Justo al lado, algunos elfos preparan los regalos, junto con renos, osos y otros animales amigos de Papá Noel.

El conjunto es a la vez tradicional y mágico…

Para disfrutar en familia, grandes y pequeños, durante las fiestas.

