Exposition Automates de métiers anciens Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Exposition Automates de métiers anciens

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-21

Dans le cadre de la Nuit de la Lecture, le Bateau Livre présente l’exposition Automates de métiers anciens qui réunit des automates appartenant à un Condatois, Denis Desnoyer, qui restaure et anime les automates fabriqués par son père, Jacques Desnoyer. Ces automates reconstituent avec ingéniosité les métiers d’autrefois à partir de pièces de récupération insolites (moteurs d’essuie-glace, programmateurs de machines à laver, objets du quotidien…).

Très fragiles, ils ne seront en fonctionnement qu’en présence de Monsieur Desnoyer, qui proposera une première visite commentée le mercredi 21 janvier à 15H.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque condatoise (en lien). .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Automates de métiers anciens

L’événement Exposition Automates de métiers anciens Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Limoges Métropole