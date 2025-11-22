Exposition Automnale Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne

Exposition Automnale

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

L’atelier dessin peinture de l’association Flash organise une exposition de peintures, dessins & sculptures à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Seront présents plus d’une quinzaine d’artistes.

Pratique à découvrir le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h30. .

Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

