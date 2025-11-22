Exposition Automnale Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne
Exposition Automnale Salle Condé Confluence Sablons sur Huisne samedi 22 novembre 2025.
Exposition Automnale
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Samedi 2025-11-22
2025-11-23
2025-11-22
L’atelier dessin peinture de l’association Flash organise une exposition de peintures, dessins & sculptures à la salle Condé Confluence de Condé-sur-Huisne. Seront présents plus d’une quinzaine d’artistes.
Pratique à découvrir le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h30. .
Salle Condé Confluence Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
