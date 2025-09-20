Exposition automobile CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY Mazé

Exposition automobile Samedi 20 septembre, 10h00 CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY Maine-et-Loire

Gratuit pour tous.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La cour d’honneur du château accueillera un grand rassemblement de véhicules de collection et de prestige. Durant celui-ci, il sera possible de monter en passager à bord de certains véhicules à partir de 10€ et partir sur un circuit routier autour du château. Sur place il y aura restauration avec des food trucks, mais également un stand buvette.

Un événement caritatif au profit de l’association du Téléthon Angers.

CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY Château de Montgeoffroy Mazé 49630 Mazé Maine-et-Loire Pays de la Loire 06.42.33.68.07 http://www.chateaudemontgeoffroy.com L.G de Contades, maréchal de France et gouverneur de la province d’Alsace fait reconstruire entre 1772 et 1776 le château familial de Montgeoffroy par l’architecte parisien J.B. Barré, disciple de A.J. Gabriel. La façade sur cour du château est conventionnelle, avec son plan en U et son avant-corps central très marqué, à fronton triangulaire ; la sobriété de son ornementation, la simplicité de l’appareil et la structuration légère de ses volumes sont plus conformes à l’esthétique de la fin du XVIII°, de même que la façade postérieure, avec la rythmique plus subtile de ses avant-corps, de plain-pied avec le jardin. 22km d’Angers et 25 km de Saumur, N147

Journées européennes du patrimoine 2025

Even Auto