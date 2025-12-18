Exposition Autoportraits, Autres portraits Thionville

Exposition Autoportraits, Autres portraits

L’exposition Autoportraits, Autres portraits, présente une sélection de photographies d’Agnès Varda révélant la richesse et la beauté de son travail.

Univers plus confidentiel de son oeuvre, c’est bien par la photographie qu’Agnès Varda est entrée dans le monde de l’art.

Tout au long de son impressionnant parcours artistique, son regard de photographe oeuvrera avec malice, curiosité et profondeur.

Ses proches, amis, famille, voisins et artistes sont autant de modèles choisis, mais elle ne néglige cependant pas les inconnus croisés au hasard de ses voyages et de ses promenades. Les portraits d’Agnès Varda témoignent de sa volonté de capter des moments où l’échange avec l’autre est au coeur de l’image.

“Je crois que les gens c’est tout de même ce qu’il y a de plus intéressant. Le portrait étant une façon de les approcher, d’essayer de les comprendre, de les voir.” A.V.

Agnès Varda ne s’est pas contentée de photographier les autres. Ses autoportraits proposent un regard original sur elle-même. À travers des jeux de lumière, de reflets et de transformations, elle explore son image, dialogue avec son corps et observe son évolution au fil des années. Ses autoportraits sont une façon d’évoquer, sans fard, la poésie du temps qui passe.

Depuis la fin des années 40, les êtres animent l’oeuvre d’Agnès Varda, chaque cliché devient alors le récit d’une rencontre.

L’exposition est réalisée en étroite collaboration avec Ciné-Tamaris, Rosalie Varda et Mathieu Demy.Tout public

1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

Autoportraits, Autres portraits presents a selection of Agnès Varda?s photographs, revealing the richness and beauty of her work.

A more confidential universe of her work, it was through photography that Agnès Varda entered the art world.

Throughout her impressive artistic career, her photographic eye has worked with mischief, curiosity and depth.

Her closest friends, family, neighbors and artists are her chosen models, but she does not neglect the strangers she encounters on her travels and walks. Agnès Varda?s portraits bear witness to her desire to capture moments where the exchange with the other is at the heart of the image.

i think people are the most interesting thing. Portraiture is a way of approaching them, of trying to understand them, to see them? A.V.

Agnès Varda was not content to simply photograph others. Her self-portraits offer an original look at herself. Through the interplay of light, reflections and transformations, she explores her image, dialogues with her body and observes its evolution over the years. Her self-portraits are an unvarnished way of evoking the poetry of the passage of time.

Since the late 40s, people have been the driving force behind Agnès Varda?s work, and each photograph becomes the story of an encounter.

The exhibition is produced in close collaboration with Ciné-Tamaris, Rosalie Varda and Mathieu Demy.

