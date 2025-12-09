Exposition autour de Christophe Cazenove Médiathèque Varadier d’Estourmel Saint-Andiol

Exposition autour de Christophe Cazenove

Du 09/12 au 19/12/2025 le mardi de 16h à 18h. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Fermé le lundi, jeudi, dimanche et jours fériés. Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-09

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-09

Exposition autour de Christophe Cazenove

Christophe Cazenove est un scénariste majeur de la bande dessinée jeunesse. Il s’est d’abord fait connaître avec des séries humoristiques autour des métiers (les pompiers, les gendarmes…). C’est aussi et surtout le tonton des fameuses Sisters , ces deux sœurs aux caractères bien trempés que les enfants adorent ! Passionné par l’antiquité, Il scénarise la série des Petits Mythos.



Une exposition autour de ses Bandes dessinées Les Sisters et Les Petits Mythos sera proposée au sein de la médiathèque tout au long du mois de décembre.



Entrée libre. .

Médiathèque Varadier d’Estourmel Château de St-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 06 74 mediatheque@st-andiol.fr

English :

Christophe Cazenove exhibition

German :

Ausstellung rund um Christophe Cazenove

Italiano :

Mostra di Christophe Cazenove

Espanol :

Exposición de Christophe Cazenove

L’événement Exposition autour de Christophe Cazenove Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence