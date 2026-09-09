Exposition – Autour de Claude Monet Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Informations pratiques

Saint-Aubin-le-Cloud

Exposition – Autour de Claude Monet

Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud 1 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-30

fin : 2027-01-02

Date(s) :

2026-11-30

L’exposition, créée par le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres, est consacrée aux pionniers originaires des Deux-Sèvres, partis s’installer en Nouvelle-France (Québec) aux XVIIe et XVIIIe siècles. .

Bibliothèque de Saint-Aubin-le-Cloud 1 Rue des Écoles Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 81 55

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English : Exposition – Autour de Claude Monet

L’événement Exposition – Autour de Claude Monet Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine