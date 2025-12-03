Exposition autour de la Petite Enfance Arvieu

Exposition autour de la Petite Enfance

Place de l’Eglise Arvieu Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-03

10h30 Au Cantou. Rendez-vous des P’tits loups avec l’exposition Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête? . Entrée libre et gratuite. Pour améliorer l’accompagnement des tout-petits et dialogue avec les parents. Infos Cantou au 0565460606.

Une puéricultrice de la PMI sera présente lors de notre rendez-vous des P’tits loups avec l’exposition Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête de la structure IFMAN, la clef pour les adultes qui accompagnent des enfants avec pour objectif se positionner face à l’enfant, être en mesure de l’écouter, de dialoguer et de lui accorder du temps.



RENSEIGNEMENTS AUPRES DU CANTOU en partenariat avec le Relais Petite Enfance (RPE) du Lévézou. .

Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 06 06 cantou.arvieu@gmail.com

10:30 am Au Cantou. Rendez-vous des P’tits loups with the exhibition Mais qu’est ce qui se passe dans sa petite tête? . Free admission. To improve support for toddlers and dialogue with parents. Information at 0565460606.

