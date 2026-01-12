Exposition Autour de la Terre La Loupe

Exposition Autour de la Terre

La Trésorerie La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-01-17

À travers l’exposition Autour de la terre , La Trésorerie accueille dix céramistes qui explorent la matière, le geste et les récits qu’elle porte. Tout au long de l’exposition, des ateliers de modelage ainsi que des visites guidées menées par les artistes seront proposées.

À l'occasion de sa réouverture, La Trésorerie a le plaisir de présenter l'exposition Autour de la Terre .

L’exposition réunit dix artistes sculpteurs, céramistes et artisans dont les pratiques se rencontrent autour d’une matière commune l’argile. Issue du sol, malléable et minérale, la terre devient ici un terrain d’exploration, de recherche et de dialogue. Pensée comme un parcours de découverte, l’exposition invite le public à comprendre les processus de création, des savoir-faire traditionnels aux expérimentations contemporaines.

Le vernissage aura lieu le vendredi 17 janvier 2026 à 17h. À cette occasion, le public sera invité à participer à la création d’une œuvre collective en argile, destinée à rejoindre ensuite les espaces du lieu.

Ouvert les mer., sam. & dim. de 14h à 18h. .

La Trésorerie La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 31 98 93 contact@eca-latresorerie.fr

English :

Through the Autour de la terre exhibition, La Trésorerie welcomes ten ceramists who explore the material, the gesture and the stories behind it. Throughout the exhibition, modeling workshops and guided tours led by the artists will be offered.

