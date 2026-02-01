Exposition Autour de l’eau par Julien Bougerad Ranz Déols

Exposition Autour de l’eau par Julien Bougerad Ranz

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : Samedi 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-02-13

Julien Bougeard Ranz puise son inspiration dans le design, la décoration et l’artisanat. Tout devient matière à création. Tout l’inspire.

Il applique la peinture, puis l’enlève. Il la laisse vivre, sécher, puis la retravaille. En frottant et en raclant les couches d’acrylique, il laisse le hasard révéler formes, textures et profondeurs.

Chaque œuvre est une expérimentation sensible, une rencontre entre intention et imprévu, où l’eau devient fil conducteur.

Une exposition à découvrir absolument. .

6 Rue de l'Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

Julien Bougeard Ranz draws his inspiration from design, decoration and craftsmanship. Everything becomes creative material. Everything inspires him.

