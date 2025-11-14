Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort Musée Bernard d’Agesci Niort
Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort Musée Bernard d’Agesci Niort vendredi 14 novembre 2025.
Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort
Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2025-11-14
Le musée Bernard d’Agesci met à l’honneur Edmond-François Calvo à travers une sélection de planches originales. .
Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11
English : Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort
German : Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort
Italiano :
Espanol : Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort
L’événement Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Niort Marais Poitevin