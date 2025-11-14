Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort Musée Bernard d’Agesci Niort

Exposition Autour de l’œuvre de Calvo au Musée Bernard d’Agesci à Niort

Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2025-11-14

Le musée Bernard d’Agesci met à l’honneur Edmond-François Calvo à travers une sélection de planches originales. .

Musée Bernard d’Agesci 26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 74 11

