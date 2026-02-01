Exposition Autour de mariages à Porspoder et ses environs 1900-1970 Salle Herri Léon Porspoder

Exposition Autour de mariages à Porspoder et ses environs 1900-1970

Salle Herri Léon Melon Porspoder Finistère

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-20

Exposition participative. Tenues de mariage entre autres du début du XXème siècle, nombreuses photos, objets divers collectés auprès des habitants. .

Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78

English : Exposition Autour de mariages à Porspoder et ses environs 1900-1970

