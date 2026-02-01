Exposition Autour de mariages à Porspoder et ses environs 1900-1970 Salle Herri Léon Porspoder
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Exposition participative. Tenues de mariage entre autres du début du XXème siècle, nombreuses photos, objets divers collectés auprès des habitants. .
Salle Herri Léon Melon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 7 66 78 39 78
