Exposition Autour du douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay

Exposition Autour du douanier Rousseau

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-10

Vernissage le 10 janvier à 11h en présence de Mathieu Siam, l’un des créateurs.

Grâce à un ensemble de kakémonos et d’originaux, redécouvrez l’univers poétique et singulier du Douanier Rousseau. Trois espaces rythment le parcours l’atelier, lieu de création et de vie ; les quais de Seine, témoins de son quotidien avant la peinture ; et les jungles, emblèmes de son imaginaire. Entre naïveté et onirisme, l’exposition rend hommage à un peintre autodidacte devenu incontournable.

+ Table thématique Rêves et jungles du Douanier Rousseau prolongez l’exposition à travers une sélection d’ouvrages et d’images dédiés à l’univers du Douanier Rousseau. Entre naïveté et poésie, explorez ses jungles luxuriantes, ses portraits énigmatiques et la fascination qu’il a suscitée chez les artistes modernes. Un voyage entre rêve, couleur et imagination. .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Exposition Autour du douanier Rousseau

L’événement Exposition Autour du douanier Rousseau Nay a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay