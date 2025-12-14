Exposition Autour du douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-10
Vernissage le 10 janvier à 11h en présence de Mathieu Siam, l’un des créateurs.
Grâce à un ensemble de kakémonos et d’originaux, redécouvrez l’univers poétique et singulier du Douanier Rousseau. Trois espaces rythment le parcours l’atelier, lieu de création et de vie ; les quais de Seine, témoins de son quotidien avant la peinture ; et les jungles, emblèmes de son imaginaire. Entre naïveté et onirisme, l’exposition rend hommage à un peintre autodidacte devenu incontournable.
+ Table thématique Rêves et jungles du Douanier Rousseau prolongez l’exposition à travers une sélection d’ouvrages et d’images dédiés à l’univers du Douanier Rousseau. Entre naïveté et poésie, explorez ses jungles luxuriantes, ses portraits énigmatiques et la fascination qu’il a suscitée chez les artistes modernes. Un voyage entre rêve, couleur et imagination. .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
