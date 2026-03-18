Exposition Autour du livre d’artistes

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Cette exposition réunira les élèves de la Maison des Arts Plastiques Claude Poli (Champigny-sur-Marne) et plusieurs artistes invités autour d’un objet singulier le livre, envisagé comme un espace de création à part entière.

Avec Florence KHALOUA, Chantal VIAUD, Isabelle ROSENBERG, Héliatrice SOUBRIER et Pascale Chauvin. Ateliers autour de la réalisation de mini-livres papier. .

27 bis Rue Collin d’Harleville Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45

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English :

This exhibition will bring together students from the Maison des Arts Plastiques Claude Poli (Champigny-sur-Marne) and several guest artists, focusing on a singular object: the book, seen as a creative space in its own right.

L’événement Exposition Autour du livre d’artistes Maintenon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT CHARTRES