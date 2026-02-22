Exposition Autour du Monde Brou

Exposition Autour du Monde

Chapelle Saint Marc Brou Eure-et-Loir

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-29

2026-04-01

Exposition de l’association Aquarelle en Perche

Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .

Chapelle Saint Marc Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Exhibition by the Aquarelle en Perche association

