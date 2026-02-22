Exposition Autour du Monde Brou
Exposition Autour du Monde Brou mercredi 1 avril 2026.
Exposition Autour du Monde
Chapelle Saint Marc Brou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-01
Exposition de l’association Aquarelle en Perche
Exposition visible aux horaires d’ouverture habituels du Bureau d’Information Touristique. .
Chapelle Saint Marc Brou 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition by the Aquarelle en Perche association
L’événement Exposition Autour du Monde Brou a été mis à jour le 2026-02-22 par OT GRAND CHATEAUDUN