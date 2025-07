EXPOSITION « AUTOUR DU VIN » MICHEL BRIDENNE Faugères

Visite libre et gratuite de l’exposition, les mercredis, vendredis et samedi, de 10h à 17h.

Le trait mordant et poétique de Michel Bridenne, dessinateur de presse reconnu en France et à l’international (Le Canard Enchaîné, L’Équipe, Le Monde…), prend ses quartiers d’été au MAS LOU.

Michel Bridenne a la capacité de faire sourire sans jamais simplifier, de faire réfléchir, sans jamais imposer.

1907, Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 77 81 06 44 lemaslou@gmail.com

English :

Free admission Wednesdays, Fridays and Saturdays, 10am to 5pm.

The biting, poetic style of Michel Bridenne, a press cartoonist renowned in France and abroad (Le Canard Enchaîné, L?Équipe, Le Monde…), takes up summer residence at MAS LOU.

Michel Bridenne has the ability to make people smile without ever simplifying, and to make people think without ever imposing.

German :

Freie und kostenlose Besichtigung mittwochs, freitags und samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Der bissige und poetische Strich von Michel Bridenne, einem in Frankreich und international anerkannten Pressezeichner (Le Canard Enchaîné, L’Équipe, Le Monde…), nimmt im MAS LOU sein Sommerquartier ein.

Michel Bridenne hat die Fähigkeit, zum Lächeln zu bringen, ohne jemals zu vereinfachen, zum Nachdenk

Italiano :

Ingresso gratuito alla mostra il mercoledì, il venerdì e il sabato, dalle 10.00 alle 17.00.

Lo stile graffiante e poetico di Michel Bridenne, noto vignettista della stampa francese e internazionale (Le Canard Enchaîné, L’Équipe, Le Monde…), si trasferisce al MAS LOU.

Michel Bridenne ha la capacità di far sorridere senza mai semplificare e di far riflettere senza mai imporre.

Espanol :

Entrada gratuita los miércoles, viernes y sábados, de 10.00 a 17.00 h.

El estilo mordaz y poético de Michel Bridenne, conocido caricaturista de la prensa francesa e internacional (Le Canard Enchaîné, L’Équipe, Le Monde…), se instala en verano en el MAS LOU.

Michel Bridenne tiene la capacidad de hacer sonreír sin simplificar y de hacer reflexionar sin imponer.

