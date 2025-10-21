Exposition Autres regards Kaysersberg Vignoble

Exposition Autres regards Kaysersberg Vignoble mardi 21 octobre 2025.

Exposition Autres regards

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-21

Exposition présentant des styles variés traités de façon contemporaine où le visiteur pourra voyager …

Exposition de peintures figuratives, contemporaines, abstraites par Hermès Stefanelli.

Technique huile extra fines au couteau alla prima permettant un travail sur les nuances et les dégradés en fondant les teintes dans les couches encore fraîches créant des valeurs d'intensité variée dans les mélanges selon la pression exercée par le couteau.

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

An exhibition featuring a variety of styles treated in a contemporary way, where visitors can travel …

German :

Die Ausstellung zeigt verschiedene Stile, die auf zeitgenössische Weise behandelt werden, wobei der Besucher auf eine Reise …

Italiano :

Una mostra che presenta una varietà di stili trattati in modo contemporaneo, dove i visitatori possono viaggiare …

Espanol :

Una exposición con una variedad de estilos tratados de forma contemporánea, donde los visitantes pueden viajar …

