Exposition – Autres regards sur la Tour Vauban Tour Vauban Camaret-sur-Mer

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

La cité d’artistes de Camaret-sur-Mer se réunit cette année pour une exposition temporaire collective en lien avec l’un de ses patrimoines phares : la Tour Vauban, érigée au 17ème siècle par l’architecte civil et militaire du même nom dont l’ensemble des fortifications est depuis 2008 inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Chaque artiste présent, à travers sa sensibilité et la technique de son choix, lève le voile sur sa vision tantôt fantasmée, tantôt réaliste de la gardienne des côtes d’Armorique.

Tour Vauban Le Sillon, 29570 Camaret-sur-Mer, France Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne 0298279112 https://www.crozon-bretagne.com/tourisme/decouverte/camaret/tour-vauban.php Au début de l’année 1689, craignant une attaque sur Brest, Louis XIV envoya Vauban qui ordonna la construction d’un certain nombre d’ouvrages, dont un fortin à Camaret. L’ouvrage est une construction hexagonale, contenant des salles voûtées. Aux deux extrémités de la batterie semi-circulaure et dallée qui s’étend au pied de la tour, s’élèvent un four à boulets rouges et un corps de garde dont les meurtrières défendent l’accès du pont-levis. Les murs du fossé, bâtis en pierres non cimentées, laissent passer l’eau, permettant à la marée montante de remplir le fossé. L’ouvrage fut bâti avec des pierres prises au fond du port, et revêtues extérieurement d’une couche de ciment rouge. Les parements et les voûtes des salles sont en granit. Cette tour soutint un siège contre les Anglais en 1694.

Journées européennes du patrimoine 2025

Service communication, mairie de Camaret-sur-Mer