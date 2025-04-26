Exposition « Aux abords du loup » Franck Pourcel Mane
Exposition « Aux abords du loup » Franck Pourcel Mane samedi 26 avril 2025.
Exposition « Aux abords du loup » Franck Pourcel
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-04-26 10:00:00
fin : 2025-09-30 19:00:00
Date(s) :
2025-04-26 2025-05-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01
Découvrez les photographies de Franck Pourcel, accompagnées d’objets, de vidéos et d’ambiance sonore pour explorer la présence du loup en Provence.
.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
Discover Franck Pourcel?s photographs, accompanied by objects, videos and soundscapes to explore the presence of the wolf in Provence.
German :
Entdecken Sie die Fotografien von Franck Pourcel, begleitet von Objekten, Videos und Geräuschen, um die Präsenz des Wolfs in der Provence zu erforschen.
Italiano :
Scoprite le fotografie di Franck Pourcel, accompagnate da oggetti, video ed effetti sonori per esplorare la presenza del lupo in Provenza.
Espanol :
Descubra las fotografías de Franck Pourcel, acompañadas de objetos, vídeos y efectos sonoros para explorar la presencia del lobo en Provenza.
L’événement Exposition « Aux abords du loup » Franck Pourcel Mane a été mis à jour le 2025-04-04 par Département des Alpes-de-Haute-Provence