Exposition « Aux abords du loup » Franck Pourcel

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Mardi 2025-04-26 10:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-04-26 2025-05-01 2025-07-01 2025-09-01 2025-10-01

Découvrez les photographies de Franck Pourcel, accompagnées d’objets, de vidéos et d’ambiance sonore pour explorer la présence du loup en Provence.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

English :

Discover Franck Pourcel?s photographs, accompanied by objects, videos and soundscapes to explore the presence of the wolf in Provence.

German :

Entdecken Sie die Fotografien von Franck Pourcel, begleitet von Objekten, Videos und Geräuschen, um die Präsenz des Wolfs in der Provence zu erforschen.

Italiano :

Scoprite le fotografie di Franck Pourcel, accompagnate da oggetti, video ed effetti sonori per esplorare la presenza del lupo in Provenza.

Espanol :

Descubra las fotografías de Franck Pourcel, acompañadas de objetos, vídeos y efectos sonoros para explorar la presencia del lobo en Provenza.

