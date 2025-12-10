Exposition Aux anges La Minoterie Nay
Exposition Aux anges La Minoterie Nay vendredi 12 décembre 2025.
Exposition Aux anges
La Minoterie 22 chemin de la minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2025-12-12
Cette exposition réunissant le travail de 4 artistes présentera des installations en suspension créant un univers féérique en cette fin d’année. Cette exposition collective est composée d’oeuvres d’Annie Bugnon, Akiko Hoshina, Chahab, Peter Span. .
La Minoterie 22 chemin de la minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.com
English : Exposition Aux anges
L’événement Exposition Aux anges Nay a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay