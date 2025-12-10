Exposition Aux anges La Minoterie Nay

Exposition Aux anges

La Minoterie 22 chemin de la minoterie Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2025-12-12

Cette exposition réunissant le travail de 4 artistes présentera des installations en suspension créant un univers féérique en cette fin d’année. Cette exposition collective est composée d’oeuvres d’Annie Bugnon, Akiko Hoshina, Chahab, Peter Span. .

La Minoterie 22 chemin de la minoterie Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 91 42 info@nayart.com

