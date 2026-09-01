Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire Garchizy
dimanche 20 septembre 2026 · Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire · Garchizy
Informations pratiques
Garchizy
Exposition : Aux Armes, Citoyens !
Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire 396 Rue Georges Mérat Garchizy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le Musée de la Résistance vous invite à découvrir leur exposition « Aux Armes, Citoyens ! » dimanche 20 septembre au Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire à GARCHIZY.
Cette exposition parle des symboles patriotiques qui ont été mis de côté voire proscrits durant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
Exposition à découvrir de 10h à 18h.
Entrée libre.
Infos au 03.86.23.96.94 .
Conservatoire du Patrimoine automobile et militaire 396 Rue Georges Mérat Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 23 96 94 musee.resistance@bbox.fr
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English : Exposition : Aux Armes, Citoyens !
L’événement Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Garchizy a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Cap Grand Nevers