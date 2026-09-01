Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Rue André Malraux Varennes-Vauzelles

Informations pratiques

Varennes-Vauzelles

Exposition : Aux Armes, Citoyens !

Rue André Malraux Musée de la Résistance Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 15:00:00

fin : 2026-09-17 17:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Musée de la Résistance vous invite à découvrir leur exposition « Aux Armes, Citoyens ! » du 14 au 19 septembre au Musée de la Résistance de VARENNES VAUZELLES.

Cette exposition parle des symboles patriotiques qui ont été mis de côté voire proscrits durant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

Exposition à découvrir aux horaires d’ouverture du Musée de la Résistance : les jeudis de 15h à 17h30 et sur rendez-vous. Fermé les autres jours.

Entrée libre.

Infos au 03.86.23.96.94 .

Rue André Malraux Musée de la Résistance Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 23 96 94 musee.resistance@bbox.fr

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English : Exposition : Aux Armes, Citoyens !

L’événement Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers