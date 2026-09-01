Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Rue André Malraux Varennes-Vauzelles
jeudi 17 septembre 2026 · Rue André Malraux · Varennes-Vauzelles
Informations pratiques
Varennes-Vauzelles
Exposition : Aux Armes, Citoyens !
Rue André Malraux Musée de la Résistance Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 17:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Le Musée de la Résistance vous invite à découvrir leur exposition « Aux Armes, Citoyens ! » du 14 au 19 septembre au Musée de la Résistance de VARENNES VAUZELLES.
Cette exposition parle des symboles patriotiques qui ont été mis de côté voire proscrits durant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
Exposition à découvrir aux horaires d’ouverture du Musée de la Résistance : les jeudis de 15h à 17h30 et sur rendez-vous. Fermé les autres jours.
Entrée libre.
Infos au 03.86.23.96.94 .
Rue André Malraux Musée de la Résistance Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 23 96 94 musee.resistance@bbox.fr
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English : Exposition : Aux Armes, Citoyens !
L’événement Exposition : Aux Armes, Citoyens ! Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Cap Grand Nevers
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