Exposition Aux couleurs de l’utopie Cernay

Exposition Aux couleurs de l’utopie

1 rue de Thann Cernay Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-23

André Vedel fait revivre la guerre des Paysans en couleurs. Une ode à la liberté, à l’égalité et au rêve d’un monde plus juste.

1 rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 88 80

English :

André Vedel brings the Peasants? War to life in full color. An ode to freedom, equality and the dream of a fairer world.

German :

André Vedel lässt den Bauernkrieg in Farbe wieder aufleben. Eine Ode an die Freiheit, die Gleichheit und den Traum von einer gerechteren Welt.

Italiano :

André Vedel fa rivivere la Guerra dei contadini a colori. Un’ode alla libertà, all’uguaglianza e al sogno di un mondo più giusto.

Espanol :

André Vedel revive la Guerra de los Campesinos a todo color. Una oda a la libertad, la igualdad y el sueño de un mundo más justo.

