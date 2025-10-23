Exposition Aux couleurs de l’utopie Cernay
Exposition Aux couleurs de l’utopie Cernay jeudi 23 octobre 2025.
Exposition Aux couleurs de l’utopie
1 rue de Thann Cernay Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-23
André Vedel fait revivre la guerre des Paysans en couleurs. Une ode à la liberté, à l’égalité et au rêve d’un monde plus juste.
André Vedel revisite la guerre des Paysans à travers la couleur, symbole d’espoir et de liberté. Aux couleurs de l’utopie réveille les rêves d’une société plus juste et invite à voir l’histoire autrement, entre lumière et émotion. .
1 rue de Thann Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 88 80
English :
André Vedel brings the Peasants? War to life in full color. An ode to freedom, equality and the dream of a fairer world.
German :
André Vedel lässt den Bauernkrieg in Farbe wieder aufleben. Eine Ode an die Freiheit, die Gleichheit und den Traum von einer gerechteren Welt.
Italiano :
André Vedel fa rivivere la Guerra dei contadini a colori. Un’ode alla libertà, all’uguaglianza e al sogno di un mondo più giusto.
Espanol :
André Vedel revive la Guerra de los Campesinos a todo color. Una oda a la libertad, la igualdad y el sueño de un mundo más justo.
