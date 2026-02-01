Exposition: Aux fils des eaux Espace Maggy Martel Saint-Georges-de-Didonne
Exposition: Aux fils des eaux
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-02-23
L’association Saint Georgeaise donne à voir les travaux de ses adhérentes.
Une histoire de fil et d’aiguilles.
Espace Maggy Martel 7 Boulevard Michelet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
English :
The Saint George Association presents the work of its members.
A story of thread and needles.
