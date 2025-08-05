Exposition Aux portes de la lumière Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-02

Exposition de Joris Le Dain

Jeune peintre breton, Joris Le Dain touche à tout il est à la fois illustrateur, professeur de dessin, académicien des Arts et Sciences de la Mer. Il est aussi le plus jeune peintre dessinateur d’audience peut-être avez-vous déjà découvert son trait dans Ouest France ? À l’occasion de la saison estivale, il nous enchante et met en lumière la côte moëlanaise.

Ma recherche est basée sur l’observation de la lumière. Mes travaux sont captés sur le vif, sur site, par tous les temps, afin de pouvoir retransmettre au mieux mes perceptions de l’instant. Je peins principalement les roches de bord de mer, paysages qui captent la lumière de façon magistrale et qui m’offrent une infinité de sujets, au rythme des saisons. Telle une bouteille jetée à la mer, j’adresse ma peinture à ceux qui sauront trouver en elle un message. Joris Le Dain

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

