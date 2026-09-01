AGENDA · Laburgade
Exposition « Aux Sources » Laburgade
mardi 29 septembre 2026 · Laburgade
Informations pratiques
Laburgade
Exposition « Aux Sources »
Laburgade Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-10-02 19:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Exposition de peinture et ateliers de découverte artistique pour enfants et adultes.
Exposition de peinture et ateliers de découverte artistique pour enfants et adultes.
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Laburgade 46230 Lot Occitanie olymartine@gmail.com
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English :
Art exhibition and artistic discovery workshops for children and adults.
L’événement Exposition « Aux Sources » Laburgade a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot