Informations pratiques

Laburgade

Exposition « Aux Sources »

Laburgade Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 14:00:00

fin : 2026-10-02 19:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Exposition de peinture et ateliers de découverte artistique pour enfants et adultes.

Exposition de peinture et ateliers de découverte artistique pour enfants et adultes.

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Laburgade 46230 Lot Occitanie olymartine@gmail.com

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English :

Art exhibition and artistic discovery workshops for children and adults.

L’événement Exposition « Aux Sources » Laburgade a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cahors – Vallée du Lot