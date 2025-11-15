EXPOSITION AUX TOURS DES ARTS Place des souvenirs d’enfance Torreilles
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-21 12:00:00
2025-11-15
L’exposition de l’association Torreillanne AUX TOURS DES ARTS
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr
English :
The exhibition of the Torreillanne association AUX TOURS DES ARTS
German :
Die Ausstellung des Vereins Torreillanne AUX TOURS DES ARTS
Italiano :
La mostra dell’associazione Torreillanne AUX TOURS DES ARTS
Espanol :
La exposición de la asociación de Torreillanne AUX TOURS DES ARTS
