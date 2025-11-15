EXPOSITION AUX TOURS DES ARTS Place des souvenirs d’enfance Torreilles

EXPOSITION AUX TOURS DES ARTS

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-21 12:00:00

2025-11-15

L’exposition de l’association Torreillanne AUX TOURS DES ARTS

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41 mediatheque@torreilles.fr

English :

The exhibition of the Torreillanne association AUX TOURS DES ARTS

German :

Die Ausstellung des Vereins Torreillanne AUX TOURS DES ARTS

Italiano :

La mostra dell’associazione Torreillanne AUX TOURS DES ARTS

Espanol :

La exposición de la asociación de Torreillanne AUX TOURS DES ARTS

