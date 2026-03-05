Exposition : « Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 » (27 mars – 5 juillet 2026) Musée des impressionnismes Giverny Giverny 27 mars – 5 juillet Achat en ligne (tarifs majorés pour frais de gestion) ou sur place aux caisses du musée.

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le musée organise une exposition exceptionnelle consacrée aux premières années de l’artiste dans le village de Giverny.

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le 5 décembre 1926, le musée des impressionnismes organise une exposition exceptionnelle consacrée aux premières années de l’artiste dans le village de Giverny, de son arrivée en 1883, à la fin de l’année 1890, où il devient propriétaire de sa maison et peut entreprendre la création de son jardin.

Pendant ces années fondatrices, Monet explore son nouvel environnement : coquelicots, peupliers, prairies et collines, cours de l’Epte et de la Seine, toute une topographie façonnée par la pluie et le brouillard, le soleil et les nuages.

L’exposition se propose ainsi de faire revenir sur les lieux mêmes de leur création une trentaine d’œuvres à travers lesquelles le maître de l’impressionnisme s’est approprié le village et ses environs, offrant aux visiteurs l’expérience magique de pouvoir contempler les paysages de Giverny à travers les yeux de Monet, à l’intérieur comme à l’extérieur des salles.

Commissariat :

Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, Conservateur en chef du patrimoine, et Marie Delbarre, Assistante de recherche au musée des impressionnismes Giverny

Avec le soutien du Musée Marmottan Monet et de l’Académie des beaux-arts, Paris

Du 27 mars au 5 juillet : ouvert tous les jours de 10h à 18h (dernière admission 17h30).

En savoir plus et réserver : [https://l.mdig.fr/Exposition-Monet-Musee-Giverny](https://l.mdig.fr/Exposition-Monet-Musee-Giverny)

_Tarifs :_

_- Adultes : 12 € | 9 €_

_- Audioguide : 4 € / personne (FR ou EN)_

_L’entrée est gratuite :_

_- Pour les moins de 18 ans._

_- Pour tous les visiteurs individuels le 1er dimanche des mois d’avril, mai et juin._

_- Pour les Eurois uniquement, le 1er dimanche du mois de juillet (sur présentation d’un justificatif)_

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure



