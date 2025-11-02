Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Musée des impressionnismes Giverny

Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le musée organise une exposition exceptionnelle consacrée aux premières années de l’artiste dans le village, de son arrivée en 1883, à la fin de l’année 1890, où il devient propriétaire de sa maison et peut entreprendre la création de son jardin.

Pendant ces années fondatrices, Monet explore son nouvel environnement coquelicots, peupliers, saules, chemins creux et collines, cours de l’Epte et de la Seine, toute une topographie façonnée par la pluie et le brouillard, le soleil et les nuages.

L’exposition se propose ainsi de faire revenir sur les lieux mêmes de leur création les œuvres à travers lesquelles le maître de l’impressionnisme s’est approprié le village et ses environs, offrant aux visiteurs l’expérience magique de pouvoir contempler les paysages de Giverny à travers les yeux de Monet, à l’intérieur comme à l’extérieur des salles.

Commissariat

Cyrille Sciama, Directeur général du musée des impressionnismes Giverny, Conservateur en chef du patrimoine, et Marie Delbarre, Assistante de recherche au musée des impressionnismes Giverny

Ouverture billetterie janvier 2026 .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

English : Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Avant les nymphéas. Monet découvre Giverny, 1883-1890 Giverny a été mis à jour le 2025-11-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération