EXPOSITION AVEC LA LAGUNE, RENCONTRES DESSINÉES PAR AURÉLIE CALMET Mèze

On la nomme étang , mais c’est une lagune.La lagune de Thau. Elle est unique, et chacun la vit à sa manière.Au cours d’une résidence dans le cadre de la biennale Le temps de l’étang , Aurélie Calmet a regardé, écouté ce milieu particulier, celles et ceux qui y vivent afin de collecter la matière première de son travail. L’idée est de partager la multiplicité de ce territoire particulier par le sensible. Des premières esquisses saisies sur le vif, brutes, des mots saisis au vol, à la création qui va émerger de cela. Parce que la ligne n’est pas la même s’il fait froid, s’il y a du vent, si on parle en dessinant ou si on nage en même temps. Raconter par le trait, la couleur et quelques mots, un peu de ce qui se joue ici.Exposition ouverte du jeudi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 17h | vernissage, samedi 15 novembre 11h. .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

English :

During a residency as part of the biennial event « Le temps de l’étang », Aurélie Calmet looked at and listened to this particular environment and the people who live there, in order to gather the raw material for her work.

German :

Während eines Aufenthalts im Rahmen der Biennale « Le temps de l’étang » hat Aurélie Calmet diese besondere Umgebung und die Menschen, die dort leben, beobachtet und angehört, um das Rohmaterial für ihre Arbeit zu sammeln.

Italiano :

Durante una residenza nell’ambito della biennale « Le temps de l’étang », Aurélie Calmet ha osservato e ascoltato questo particolare ambiente e le persone che lo abitano, per raccogliere la materia prima del suo lavoro.

Espanol :

Durante una residencia en el marco de la bienal « Le temps de l’étang », Aurélie Calmet observó y escuchó este entorno particular y a las personas que viven en él, con el fin de recoger la materia prima para su obra.

