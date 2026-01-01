Exposition avicole de Jungholtz

12 rue Henri Latscha Jungholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 13:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Exposition annuelle de la société avicole de Jungholtz

Exposition avicole de Jungholtz

l’exposition est ouverte au public le samedi 31 janvier de 13h à 18h et le dimanche 1er février de 9h à 18h.

Repas le dimanche midi potage boeuf gros sel dessert et café . Tarif 20€/personne 10€ pour les moins de 12 ans

Inscriptions par mail à marie.boltz@free.fr pour le 15 janvier 2025 au plus tard attention, places limitées. 0 .

12 rue Henri Latscha Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 22 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual show of the Jungholtz poultry society

L’événement Exposition avicole de Jungholtz Jungholtz a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller