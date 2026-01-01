Exposition avicole de Jungholtz Jungholtz
Exposition avicole de Jungholtz Jungholtz samedi 31 janvier 2026.
Exposition annuelle de la société avicole de Jungholtz
l’exposition est ouverte au public le samedi 31 janvier de 13h à 18h et le dimanche 1er février de 9h à 18h.
Repas le dimanche midi potage boeuf gros sel dessert et café . Tarif 20€/personne 10€ pour les moins de 12 ans
Inscriptions par mail à marie.boltz@free.fr pour le 15 janvier 2025 au plus tard attention, places limitées. 0 .
12 rue Henri Latscha Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 22 11
Annual show of the Jungholtz poultry society
