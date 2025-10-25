Exposition Avicole de Waldighoffen 2025 Waldighofen

Exposition Avicole de Waldighoffen 2025

4 rue des Écoles Waldighofen Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-26 16:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Au programme

Pendant tout le week-end, les visiteurs pourront découvrir une grande exposition d’animaux de basse-cour volailles, lapins, pigeons et autres sujets jugés par des spécialistes. Les éleveurs partageront volontiers leur savoir-faire et leur passion, dans une ambiance conviviale et familiale.

En parallèle, un petit marché de producteurs locaux permettra de déguster et d’acheter des produits du terroir charcuteries, miels, fromages, confitures, etc.

Les enfants auront également le plaisir d’admirer une exposition de dessins réalisés par les élèves de l’école, autour du thème de la nature et des animaux.

¿¿¿ Restauration & Buvette

Une buvette sera ouverte tout au long de la manifestation.

Le dimanche midi, un repas sur réservation est proposé

Pâté de campagne et crudités

Carré de porc saumuré rôti au four, accompagné de galettes et petits pois-carottes.

Tarifs

Repas adulte 18 €

Repas enfant 12 €

Réservation obligatoire auprès de

Nadine Stoecklin 06 81 99 26 72

Bernadette Vetter 06 83 77 04 47

¿¿ Horaires

Samedi de 13h à 18h (inauguration à 16h)

Dimanche de 9h à 16h

¿¿¿ Entrée gratuite

Venez nombreux pour découvrir le travail passionné des éleveurs, profiter d’un moment convivial en famille et soutenir les producteurs locaux ! .

English :

Throughout the weekend, visitors will be able to discover a large exhibition of farmyard animals: poultry, rabbits, pigeons and other subjects judged by specialists. Breeders will be happy to share their know-how and passion, in a friendly, family atmosphere. Reservations required from: ? Nadine Stoecklin ? 06 81 99 26 72

Bernadette Vetter ? 06 83 77 04 47

German :

Während des gesamten Wochenendes können die Besucher eine große Ausstellung von Hinterhoftieren besichtigen: Geflügel, Kaninchen, Tauben und andere Tiere, die von Fachleuten beurteilt werden. Die Züchter teilen gerne ihr Wissen und ihre Leidenschaft in einer freundlichen und familiären Atmosphäre. Reservierung erforderlich bei: ? Nadine Stoecklin ? 06 81 99 26 72

Bernadette Vetter ? 06 83 77 04 47

Italiano :

Per tutto il fine settimana, i visitatori potranno scoprire una grande esposizione di animali da cortile: pollame, conigli, piccioni e altri animali giudicati da specialisti. Gli allevatori saranno lieti di condividere la loro esperienza e passione in un’atmosfera amichevole e familiare. Prenotazione obbligatoria presso: Nadine Stoecklin ? 06 81 99 26 72

Bernadette Vetter ? 06 83 77 04 47

Espanol :

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán descubrir una gran exposición de animales de corral: aves de corral, conejos, palomas y otros animales juzgados por especialistas. Los criadores estarán encantados de compartir sus conocimientos y su pasión en un ambiente familiar y acogedor. Es necesario reservar en: Nadine Stoecklin ? 06 81 99 26 72

Bernadette Vetter ? 06 83 77 04 47

