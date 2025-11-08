Exposition avicole Dorlisheim
Exposition avicole Dorlisheim samedi 8 novembre 2025.
Exposition avicole
rue Arthur Silberzahn Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 20:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09
Venez apprécier la beauté et l’originalité de lapins, pigeons, poules, canards présentés et notés par des juges expérimentés.
L’association d’Aviculture de Dorlisheim & Environs organise sa prochaine exposition annuelle.
Venez apprécier la beauté et l’originalité de lapins, pigeons, poules, canards présentés et notés par des juges expérimentés. .
rue Arthur Silberzahn Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 064859775 d.urban@orange.fr
English :
Come and enjoy the beauty and originality of rabbits, pigeons, hens and ducks presented and scored by experienced judges.
German :
Erleben Sie die Schönheit und Originalität von Kaninchen, Tauben, Hühnern und Enten, die von erfahrenen Preisrichtern präsentiert und bewertet werden.
Italiano :
Venite ad apprezzare la bellezza e l’originalità dei conigli, dei piccioni, delle galline e delle anatre presentati e contrassegnati da giudici esperti.
Espanol :
Venga a apreciar la belleza y originalidad de los conejos, palomas, gallinas y patos presentados y puntuados por jueces experimentados.
L’événement Exposition avicole Dorlisheim a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig