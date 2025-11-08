Exposition avicole Dorlisheim

Exposition avicole

Venez apprécier la beauté et l’originalité de lapins, pigeons, poules, canards présentés et notés par des juges expérimentés.

L’association d’Aviculture de Dorlisheim & Environs organise sa prochaine exposition annuelle.

rue Arthur Silberzahn Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 064859775 d.urban@orange.fr

English :

Come and enjoy the beauty and originality of rabbits, pigeons, hens and ducks presented and scored by experienced judges.

German :

Erleben Sie die Schönheit und Originalität von Kaninchen, Tauben, Hühnern und Enten, die von erfahrenen Preisrichtern präsentiert und bewertet werden.

Italiano :

Venite ad apprezzare la bellezza e l’originalità dei conigli, dei piccioni, delle galline e delle anatre presentati e contrassegnati da giudici esperti.

Espanol :

Venga a apreciar la belleza y originalidad de los conejos, palomas, gallinas y patos presentados y puntuados por jueces experimentados.

