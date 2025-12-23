Exposition avicole

Salle des fêtes Hattmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10 20:00:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

.

Salle des fêtes Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 17 15 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition avicole Hattmatt a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région