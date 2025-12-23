Exposition avicole, Hattmatt
Exposition avicole, Hattmatt samedi 10 janvier 2026.
Exposition avicole
Salle des fêtes Hattmatt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-01-10 20:00:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-11
.
Salle des fêtes Hattmatt 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 17 15 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition avicole Hattmatt a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme de Saverne et sa région