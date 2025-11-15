Exposition avicole TARBES Tarbes

Exposition avicole

Venez découvrir diverses variétés de poules, de pigeons et de lapins lors de cette incroyable exposition !

Rencontrez des professionnels passionnés et informez-vous sur les différentes espèces d’animaux.

Ne manquez pas cet événement unique !

English :

Come and discover different varieties of hens, pigeons and rabbits at this incredible exhibition!

Meet passionate professionals and learn more about the different species of animals.

Don’t miss this unique event!

German :

Entdecken Sie bei dieser unglaublichen Ausstellung verschiedene Sorten von Hühnern, Tauben und Kaninchen!

Treffen Sie begeisterte Fachleute und informieren Sie sich über die verschiedenen Tierarten.

Lassen Sie sich dieses einzigartige Ereignis nicht entgehen!

Italiano :

Venite a scoprire diverse varietà di galline, piccioni e conigli in questa incredibile mostra!

Incontrate professionisti appassionati e scoprite tutto sulle diverse specie di animali.

Non perdetevi questo evento unico!

Espanol :

Venga a descubrir distintas variedades de gallinas, palomas y conejos en esta increíble exposición

Conozca a profesionales apasionados y descubra todo sobre las distintas especies de animales.

¡No se pierda este evento único!

