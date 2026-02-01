EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison Salle Victor Duruy Cluny

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-26 18:00:00

2026-02-13

Venez voir et tester des aménagements organo-climatiques pour se réchauffer en hiver et se rafraîchir en été de façon élégante et économique, lors d’une exposition sensible et inspirante.   .

Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 85 09 58  possibles@enclunisois.fr

