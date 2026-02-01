EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison Salle Victor Duruy Cluny
EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison Salle Victor Duruy Cluny vendredi 13 février 2026.
EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison
Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 10:00:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Venez voir et tester des aménagements organo-climatiques pour se réchauffer en hiver et se rafraîchir en été de façon élégante et économique, lors d’une exposition sensible et inspirante. .
Salle Victor Duruy 4 place du marché Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 85 09 58 possibles@enclunisois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison
L’événement EXPOSITION Avoir chaud mais pas trop chez soi et en toute saison Cluny a été mis à jour le 2026-02-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II