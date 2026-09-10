Exposition / Avoir du coffre et se faire la malle, Musée de La Compagnie des Indes, Port-Louis

Informations pratiques

Exposition / Avoir du coffre et se faire la malle 19 et 20 septembre Musée de La Compagnie des Indes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de la Compagnie des Indes propose aux visiteurs de découvrir sa nouvelle exposition.

Découvrez coffres, malles et objets de voyage qui accompagnaient les circulations maritimes aux XVIIe et XVIIIe siècles. Plongez dans un monde d’échanges entre l’Europe et l’Asie, par le biais d’objets témoins d’un univers déjà connecté.

Musée de La Compagnie des Indes Avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis, France Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne 0297821913 https://musee.lorient.bzh Port-Louis se compose d’une citadelle et d’une ville fortifiée. C’est Louis XIII qui fit reconstruire l’ancienne citadelle de Blavet, détruite, et développa la ville rebaptisée Port-Louis. La citadelle fut achevée de 1616 à 1622. Aux pieds du rempart sont installées un certain nombre de salles souterraines (entrepôts de vin, etc.). En 1636, Richelieu fit construire une demi-lune à l’extrémité du grand port, achevée par Charles de la Meilleraye en 1643. L’enceinte urbaine fut bâtie entre 1649 et 1653. Peu d’évolutions se sont produites entre le XVIIe et le XIXe siècle, époque où des transformations importantes ont été pratiquées sur une partie des remparts et bastions (avec entre autres, l’établissement en 1850 d’une rampe d’accès qui reliait la porte de la Pointe à la place aux canons). Située face à la tour de Nesmond, la grande poudrière a été bâtie en 1750-1752, sur les plans de l’ingénieur Félix-François Le Royer de la Sauvagère, par l’entrepreneur des fortifications royales Jacques Robinet, dit Bourbonnais et son associé Gallen. François Gourier du Rocher exécuta le motif décoratif placé sur le pignon d’entrée sud : les armes de la duchesse de Mazarin, qui furent grattées en 1792. Ce bâtiment rectangulaire en pierre de taille de granit, est contenu dans une enceinte, sa voûte de couvrement présente un berceau maçonné en briques. Il conservait toutes les poudres des forts environnants ainsi que celles des vaisseaux faisant escale à Port-Louis ; sa capacité de stockage était de 120 000 livres. C’est un témoin intéressant de ce type d’édifices élevés au XVIIIe siècle.

À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, le musée de la Compagnie des Indes ouvre ses portes

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